Казахстан подтвердил гражданство двух ликвидированных в России террористов

Гражданство Казахстана у двух ликвидированных в России террористов подтвердили

Казахстан подтвердил гражданство республики у двух террористов, которых ликвидировали российские силовые структуры в Калужской области. Об этом говорится в сообщении комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — говорится в сообщении.

Комитет также отчитался о начатом расследовании после случившегося в России. Оно проводится в тесном контакте с ФСБ России, уточнили там.

Речь идет про террористов, ликвидированных 7 марта. Тогда сотрудники ФСБ предотвратили нападение членов террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), на синагогу в Москве. Силовики обратили внимание на членов «Вилаята Хорасан», когда они готовились к нападению с огнестрельным оружием на прихожан синагоги. При задержании террористы оказали сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.