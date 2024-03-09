Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:10, 9 марта 2024Среда обитания

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта после его перекрытия
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили после его временного перекрытия. Об этом сообщил Telegram-канал центра оперативной информации по ситуации на мосту.

Сообщение о возобновлении движения было опубликовано около 12 часов по московскому времени. «12:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — вскоре добавили в центре. Причина перекрытия движения не уточнятся.

О перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту стало известно около 11 утра 9 марта. Центр оперативной информации призвал находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных. Они обсуждали планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым». Польша поддержала призыв Макрона

      Минобороны показало кадры уничтожения пусковой установки ЗРС С-300

      Россиянин описал встречу с полицией во Вьетнаме фразой «спас флаг РФ»

      США получат эксклюзивное военное присутствие в трех странах

      Microsoft сообщила о продолжающихся атаках русских хакеров

      В российском городе выстрелили в машину с детьми

      Назван способ снизить вред для здоровья при сидячей работе

      На Байдена накричал отец погибшего морпеха

      Троих россиян задержали в Таиланде за нелегальные услуги в салоне красоты

      В Китае заявили о росте угрозы распространения «болезни Х»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше