На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта после его перекрытия

Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили после его временного перекрытия. Об этом сообщил Telegram-канал центра оперативной информации по ситуации на мосту.

Сообщение о возобновлении движения было опубликовано около 12 часов по московскому времени. «12:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — вскоре добавили в центре. Причина перекрытия движения не уточнятся.

О перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту стало известно около 11 утра 9 марта. Центр оперативной информации призвал находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных. Они обсуждали планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.