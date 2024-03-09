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15:30, 9 марта 2024Россия

В России подтвердили уничтожение одного из самых секретных объектов ВСУ

В силовых структурах подтвердили уничтожение под Одессой «Овидиополя-2»

Фото: Giulia Segreti / Reuters

В силовых структурах подтвердили уничтожение центра спутниковой и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2». Об этом пишет ТАСС.

«В ночь на 8 марта под Одессой был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки "Овидиополь-2"», — рассказали изданию в силовых структурах. Отмечается, что в 2020 году в комплекс были допущены специалисты НАТО.

О том, что Российская армия ночью 8 марта полностью уничтожила «Овидиополь-2», ранее сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». Уточнялось, что комплекс является одним из самых секретных объектов ВСУ.

9 марта Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, ведомство отчиталось о поражении украинского МиГ-29. В Минобороны указали, что средства ПВО сбили самолет в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.

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      Олег Давыдов
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