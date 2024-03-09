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17:33, 9 марта 2024Мир

Палестина подсчитала ущерб от ударов Израиля

Большинство жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В результате вооруженного палестино-израильского конфликта 90 процентов жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского анклава пишет РИА Новости.

Власти Газы подсчитали также материальный урон от ударов Израиля. «Прямой ущерб и зафиксированные потери к настоящему моменту составили более 30 миллиардов долларов», — говорится в сообщении. Отмечается, что к ущербу относятся повреждения жилых домов и иных помещений, а также объектов инфраструктуры (включая дорожные, электрические, водопроводные и канализационные сети) анклава.

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Гендиректор пресс-службы администрации сектора Газа Исмаил аль-Савабт рассказал, что после начала бомбардировок и уличных боев в анклаве были разрушены почти все больницы и школы. Общее число жертв конфликта, а также раненых и пропавших без вести жителей Газы — более 110 тысяч человек.

Ранее гуманитарная организация «Врачи без границ» обвинила Израиль в удержании своего сотрудника. Отмечается, что сотрудник был задержан израильскими силами 15 февраля. Его поймали при попытке покинуть больничный комплекс «Насер», расположенный в секторе Газа, сейчас он находится «под стражей израильских сил».

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