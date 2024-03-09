В Китае заявили о росте угрозы распространения «болезни Х»

Эпидемиологи КНР: риск «болезни Х» увеличивается, но пандемии можно избежать

Угроза глобального распространения теоретической «болезни Х» растет, но пандемии пока еще можно избежать. Об этом пишет ТАСС, приводя слова главы Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Вана Хэшэна.

По мнению китайские эпидемиологов, риск пандемии инфекционного заболевания, вызываемого пока еще неизвестным потенциальным возбудителем, увеличивается из-за таких факторов, как глобальное изменение климата, повышение антропогенного воздействия на биосферу, а также частая передача инфекций от вида к виду. Об этом Ван Хэшэн заявил на брифинге второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что «болезнь Х» может представлять собой как что-то новое для человечества, неизвестный ранее возбудитель, так и оказаться делом рук ученых. Однако вероятность наступления «болезни Х» в течение 10 лет не высока. Исключением, как он уточнил, можно считать активные действия по созданию гибридных, химерных инфекций, которые будут обладать новыми свойствами, высокой патогенностью. Риск утечек таких патогенов из лабораторий не поддается вероятностной оценке.

«Болезнью X» называют любое гипотетическое инфекционное заболевание, вызываемое еще не открытым патогеном, которое может привести к глобальной пандемии. Хотя появление самой «болезни X», скорее всего, неизбежно, пандемию можно предотвратить.