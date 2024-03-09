«Пари Нижний Новгород» победил «Рубин» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» со счетом 1:0 обыграл «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Прошедшая в Казани встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил хавбек Александр Трошечкин с передачи защитника Кирилла Гоцука.

Благодаря победе нижегородцы поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. В активе команды 28 очков. «Рубин» с 29 очками идет на седьмом месте.

В следующем матче «Пари Нижний Новгород» 30 марта на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». В тот же день «Рубин» на своем поле примет грозненский «Ахмат».