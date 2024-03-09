Пентагон представил отчет о разработке инопланетных технологий

AARO при Пентагоне опровергло обратную разработку внеземных технологий в США

Пентагон представил отчет, в котором ведомство опровергает, что ведет какую-либо деятельность, связанную с секретными проектами по изучению инопланетных технологий. Текст доклада доступен на сайте Министерства обороны США.

Отчет был подготовлен по требованию Конгресса США предоставить подробную историю взаимодействия правительства с неопознанными аномальными явлениями (НАЯ) или НЛО. Однако Управление по разрешению аномальных явлений во всех сферах (AARO) при Пентагоне не обнаружило никаких доказательств того, что какое-либо правительственное расследование, академические исследования или официальные проверки когда-либо подтверждали, что НАЯ представляют собой внеземные технологии.

Также сообщается, что не было обнаружено никаких доказательств того, что правительство США и частные компании занимаются реверс-инжинирингом (обратной разработкой) внеземных технологий, которые якобы попали на Землю. AARO пришли к выводу, что заявления о таких проектах основаны на циркулирующих в обществе утверждениях от групп людей, считающих, что сведения об инопланетных технологиях держатся в секрете, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Для составления отчета AARO проанализировало исследовательскую деятельность США с 1945 года, исследовав архивы, провела более двух десятков интервью и работала с представителями разведки и обороны, ответственными за надзор за программами контролируемого и специального доступа.

В 2022 году сообщалось, что Управления по разрешению аномалий во всех сферах не обнаружило признаков инопланетной жизни на Земле. Тогда директор ведомства Шон Киркпатрик добавил, что люди обычно принимают за НЛО дроны.