Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 9 марта 2024Мир

Польская оппозиция анонсировала крупную акцию протеста в Варшаве

Польская оппозиция заявила, что готовит на май крупную акцию протеста в Варшаве

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польская оппозиция проведет крупную акцию протеста в Варшаве. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, передает РИА Новости.

«На 18 мая мы запланировали большой марш в Варшаве», — отметил политик.

1 марта стало известно, что в Польше украинские водители попытались провести акцию протеста в связи с блокировкой границы польскими фермерами. Сделать это им не дали местные правоохранители. В результате между польскими силовиками и украинцами произошла словесная перепалка, которая закончилась исполнением гимна Украины протестующими водителями.

Позже правоохранители задержали украинских водителей, перекрывших дорогу на польско-украинской границе.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

      На Украине мошенники вымогали деньги под видом сотрудников военкомата

      Скончалась 22-летняя артистка цирка на Вернадского

      Ученые предрекли исчезновение сыров с благородной плесенью

      Заявивший о «бичах и зэках» среди российских военных депутат вернулся с СВО

      На Украине озвучили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных

      Британия выступила против отправки на Украину специалистов для обучения ВСУ

      Средства ПВО сбили беспилотник над территорией российского региона

      Польская оппозиция анонсировала крупную акцию протеста в Варшаве

      Пленный боец ВСУ пожаловался на принудительную мобилизацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше