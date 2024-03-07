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13:41, 7 марта 2024Бывший СССР

В Польше полиция задержала протестующих украинских водителей

В Польше задержали украинских водителей за акцию протеста против блокады границы

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В Польше правоохранители задержали украинских водителей, перекрывших дорогу на польско-украинской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Уточняется, что утром 7 марта украинские водители, застрявшие в Польше из-за организованной местными фермерами блокады, перекрыли дорогу в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Ягодин — Дорогуск». По информации «Политики Страны», протестующие ходили по кругу по пешеходному переходу, тем самым мешая движению автомобилей.

В один момент сотрудники полиции, находившиеся на месте, начали задерживать участвующих в данной акции украинцев.

1 марта стало известно, что в Польше украинские водители попытались провести акцию протеста в связи с блокировкой границы польскими фермерами. Сделать это им не дали местные правоохранители. В результате между польскими силовиками и украинцами произошла словесная перепалка, которая закончилась исполнением гимна Украины протестующими водителями.

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