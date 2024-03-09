Правительство США начало штрафовать за космический мусор

SpaceNews: правительство США начало штрафовать компании за космический мусор

Правительство США начало штрафовать американские компании за космический мусор. Об этом говорится в статье экспертов Роберта Пирсона, Харрисона Шрайбери и Джованни Занальда на страницах издания SpaceNews.

Авторы пишут, что 2 октября Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов выписала первый в истории штраф за космический мусор, обязав американского телевизионного провайдера Dish выплатить 150 000 долларов за неспособность перевести один из своих спутников на безопасную орбиту. В тот же день стоимость акций компании упала почти на 4 процента (на 100 миллионов долларов).

Затем 1 ноября со второй попытки Сенат США единогласно принял «Акт об орбитальной устойчивости», предполагающий поддержку технологий для удаления 900 000 тысяч фрагментов космического мусора общей массой около 8 000 тонн, которые могут представлять опасность для спутников, космических миссии, бизнеса и человека.

В феврале компания Astroscale Japan сообщила, что спутник Active Debris Removal by Astroscale — Japan (ADRAS-J), предназначенный для изучения космического мусора, успешно запущен ракетой Electron, стартовавшей с площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. В задачи космического аппарат входит сближение с отработавшей верхней ступенью ракеты H2A и фотографирование ее поверхности.