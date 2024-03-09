В Петербурге автобус зажал пенсионерку дверьми и протащил ее

В Петербурге автобус зажал дверьми ногу пенсионерки и протащил ее по дороге

В Санкт-Петербурге пенсионерка заявила, что автобус зажал ее дверьми и протащил по дороге. Об этом сообщает «Оперативное прикрытие».

По словам 69-летней женщины, инцидент произошел 9 марта на остановке у станции метро «Проспект Большевиков». Во время посадки автобус зажал ей дверью ногу и протащил по проезжей части, утверждает пенсионерка. «Примерно через 50-100 метров водитель остановил автобус и выбросил из салона сумку пассажирки, после чего скрылся», — говорится в публикации.

Пожилой женщине вызвали скорую помощь. Уточняется, что она получила травму живота. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

Полиция проводит проверку. Правоохранители отметили, что место инцидента не просматривается на видео.

Ранее сообщалось, что на Сахалине водитель автобуса высадил школьницу посреди заснеженной трассы. Девочка оказалась за километр от ближайшей остановки. Прокуратура организовала проверку, водителя вскоре уволили.