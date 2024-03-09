Россиян предупредили о резком подорожании отечественного вина

Mash: вина из Крыма и Краснодарского края могут подорожать на 30 процентов

Отечественные вина могут подорожать на 30 процентов в 2024 году. Об этом со ссылкой на участников рынка россиян предупреждает Telegram-канал Mash.

Причиной столь резкого роста цен может стать обсуждаемое в данный момент кратное увеличение пошлины на вино из недружественных стран. Эксперты считают, что в случае принятия такой меры она отразится и на российской продукции из Крыма и Краснодарского края, в основном ценового сегмента 500-600 рублей за бутылку.

В кубанской ассоциации виноделов предположили, что российское вино станет дороже на 10 процентов. Виноделы из Крыма были более пессимистичны и спрогнозировали рост цен на 30 процентов. Основной причиной отрасль называет закупку саженцев, техники и удобрений за границей. В ответ на увеличение пошлин зарубежные партнеры могут увеличить цены, считают эксперты. Также на рост цены на полках магазинов может повлиять желание продавцов заработать. Если импортное вино подорожает в несколько раз, потребитель не заметит роста цен на отечественно с 550 до 700 рублей, пишет Mash.

Ранее российские виноделы призвали правительство и Госдуму установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов. Исполнительный секретарь Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников заявил, что такая мера защитит отечественную отрасль и поможет бороться с продукцией из Грузии. Сейчас в РФ действует повышенная пошлина 20 процентов, но не менее полутора долларов за литр на вино из недружественных стран.