Россиянам рассказали о способе увеличить размер участка

Депутат Гаврилов: увеличить земельный участок поможет уточнение в ЕГРН

Увеличить размер земельного участка на законных основаниях можно путем уточнения сведений о нем в ЕГРН. Об этом способе в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

Парламентарий подчеркнул, что речь не идет о фактическом изменении площади принадлежащего россиянину на праве собственности участка. Таким образом можно лишь внести верные сведения в реестр. Гаврилов пояснил, что часто в ходе уточнения границ или других кадастровых работ выявляются ошибки — оказывается, что фактическая площадь используемого участка больше, чем указано в праве собственности. Эти излишки можно официально оформить и изменить размер участка в ЕГРН.

Допустимой погрешностью при кадастровых работах считается 10 процентов, именно на эту долю можно увеличить участок. Депутат также подчеркнул, что верные сведения о размере участка в дальнейшем помогут предотвратить споры с соседями и защитить свою собственность.

Увеличить размер участка можно также за счет присоединения к нему прилегающей территории путем перераспределения земель. «Данный способ позволяет присоединить соседнюю территорию, например, палисадника, к своему земельному участку», — объяснил Гаврилов. Основания для отказа в перераспределении закреплены в земельном законодательстве, поэтому администрация не сможет отказать собственнику в присоединении земель по своему усмотрению, добавил он.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что садовые товарищества (СНТ) будут включены в программу социальной газификации. По словам главы государства, проблема подключения газа к участкам касается миллионов семей. Прежде СНТ могли претендовать на бесплатную газификацию, только если были расположены в границах населенного пункта.