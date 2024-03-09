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19:16, 9 марта 2024Спорт

Российские тхэквондисты завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже

Тхэквондисты Храмцов и Минина завоевали лицензии для участия в ОИ-2024 в Париже

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские тхэквондисты Максим Храмцов и Татьяна Минина завоевали лицензии для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены завоевали лицензии благодаря выходу в финал Европейского отборочного турнира в Болгарии. В полуфинале Храмцов победил серба Стефана Такова, Минина оказалась сильнее Доминики Хроновой из Чехии. Лицензии не являются личными, они завоеваны для национальных олимпийских комитетов.

Храмцов выступает в весовой категории до 80 килограммов. 26-летний россиянин — чемпион ОИ в Токио. Также в его в активе золото чемпионата мира-2018 и чемпионатов Европы.

26-летняя Минина, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, является серебряным призером Игр в Токио, призером чемпионатов мира и победителем чемпионатов Европы.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта.

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