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10:14, 9 марта 2024Бывший СССР

Российские войска отразили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: армия РФ отразила восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении

Фото: 110th Mechanised Brigade / Reuters

Военнослужащие российской группировки «Центр» отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

По словам представителя Минобороны, за прошедшие сутки 23-я и 47-я механизированные бригады ВСУ пытались пойти в контратаку в районе таких населенных пунктов, как Семеновка, Бердычи и Новобахмутовка. В то же время 78-й десантно-штурмовой полк ВСУ пытался вести наступление в районе населенных пунктов Орловка и Тоненькое, а 59-я мотопехотная и 24-я механизированные бригады — в районе населенных пунктов Дзержинское, Водяное и Первомайское.

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Савчук уточнил, что все атаки под Авдеевкой Российской армии удалось отразить. Также было поражено 350 целей, в том числе два пункта управления, были уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30 и артиллерийская установка «Гвоздика». Потери украинских войск на этом участке составили 400 человек.

«Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Савчук.

Ранее Минобороны России отчиталось о ситуации на авдеевском направлении. По данным ведомства, российские войска продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи. Помимо того, за неделю ВСУ потеряли 2860 бойцов, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и боевую машину ЗРК «Стрела-10», утверждает МО РФ.

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      Алиса Дмитриева
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