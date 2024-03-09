Российские войска отразили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: армия РФ отразила восемь контратак ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие российской группировки «Центр» отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

По словам представителя Минобороны, за прошедшие сутки 23-я и 47-я механизированные бригады ВСУ пытались пойти в контратаку в районе таких населенных пунктов, как Семеновка, Бердычи и Новобахмутовка. В то же время 78-й десантно-штурмовой полк ВСУ пытался вести наступление в районе населенных пунктов Орловка и Тоненькое, а 59-я мотопехотная и 24-я механизированные бригады — в районе населенных пунктов Дзержинское, Водяное и Первомайское.

Савчук уточнил, что все атаки под Авдеевкой Российской армии удалось отразить. Также было поражено 350 целей, в том числе два пункта управления, были уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30 и артиллерийская установка «Гвоздика». Потери украинских войск на этом участке составили 400 человек.

«Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Савчук.

Ранее Минобороны России отчиталось о ситуации на авдеевском направлении. По данным ведомства, российские войска продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи. Помимо того, за неделю ВСУ потеряли 2860 бойцов, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и боевую машину ЗРК «Стрела-10», утверждает МО РФ.