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14:33, 8 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось о ситуации на авдеевском направлении

Минобороны заявило об отражении 65 контратак ВСУ за неделю под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за неделю отразили 65 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, российские войска продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи.

«Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, за неделю противник потерял 2860 бойцов, семь танков, в том числе два «Abrams» производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже, ведут наступление в западном направлении

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      Никита Абрамов
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