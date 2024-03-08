Минобороны отчиталось о ситуации на авдеевском направлении
Российские войска за неделю отразили 65 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, российские войска продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи.
«Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Помимо того, за неделю противник потерял 2860 бойцов, семь танков, в том числе два «Abrams» производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и боевую машину ЗРК «Стрела-10».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже, ведут наступление в западном направлении