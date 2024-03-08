Минобороны отчиталось о ситуации на авдеевском направлении

Минобороны заявило об отражении 65 контратак ВСУ за неделю под Авдеевкой

Российские войска за неделю отразили 65 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, российские войска продолжили занимать более выгодные позиции и рубежи.

«Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, за неделю противник потерял 2860 бойцов, семь танков, в том числе два «Abrams» производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться на новом рубеже, ведут наступление в западном направлении