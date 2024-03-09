Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:4
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Металлург Мг
9 марта
14:30 (Мск)
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Манчестер Юнайтед
2:0
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Рубин
0:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
СКА
9 марта
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо М
2:0
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
23:56, 9 марта 2024Спорт

Российский форвард помог «Каролине» победить в матче НХЛ

Нападающий Свечников помог «Каролине» победить в матче НХЛ с «Нью-Джерси»
Андрей Свечников

Андрей Свечников. Фото: Ed Mulholland-USA TODAY Sports / Reuters

«Каролина Харрикейнс» на выезде победила «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Победить «Каролине» помогли Мартин Нечас, Йеспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен, а также российский форвард Андрей Свечников. В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишер и Тимо Майер.

В составе «Каролины» дебютировал российский нападающий Евгений Кузнецов. Игрок был обменян из «Вашингтон Кэпиталс» 8 марта.

«Каролина» набрала 82 очка в 63 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Нью-Джерси» имеет в активе 66 очков после 64 игр и идет на шестой позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Названа самая красивая девушка планеты. Кто победил в «Мисс Мира» и почему на конкурсе снова не было участницы из России

      На Западе рассказали о крахе значительной части экономики Германии

      Apple начала выкупать iPhone по более выгодной цене

      Трамп высмеял предвыборное видео Байдена

      В Германии оценили невероятную точность российских авиабомб

      Захарова обвинила постпреда США во лжи про отношения с Россией

      Российский форвард помог «Каролине» победить в матче НХЛ

      На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

      Польские фермеры обрушили украинский импорт

      В США раскрыли новые подробности отставки Нуланд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше