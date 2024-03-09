Российский форвард помог «Каролине» победить в матче НХЛ

Нападающий Свечников помог «Каролине» победить в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

«Каролина Харрикейнс» на выезде победила «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Победить «Каролине» помогли Мартин Нечас, Йеспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен, а также российский форвард Андрей Свечников. В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишер и Тимо Майер.

В составе «Каролины» дебютировал российский нападающий Евгений Кузнецов. Игрок был обменян из «Вашингтон Кэпиталс» 8 марта.

«Каролина» набрала 82 очка в 63 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Нью-Джерси» имеет в активе 66 очков после 64 игр и идет на шестой позиции.