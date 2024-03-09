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14:03, 9 марта 2024Мир

США получат эксклюзивное военное присутствие в трех странах

США выделят $7,1 млрд в обмен на эксклюзивное военное присутствие в трех странах
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на финансирование трех островных тихоокеанских государств. Об этом со ссылкой на законопроект сообщает газета Financial Times.

Договоренности Вашингтона предполагают получение в обмен на экономическую поддержку эксклюзивного военного присутствия в этих странах. Речь идет о Паллау, Маршалловых островах и Микронезии, пишет газета. Средства были выделены в рамках пакета расходов в 460 миллиардов долларов на частичное финансирование работы правительства до конца сентября 2024 года.

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Издание отмечает, что, несмотря на малую площадь этих островных государств, площадь их территориальных вод составляет около четырех тысяч квадратных километров, что даст США критическое преимущество в тихоокеанском регионе. Вашингтон сможет размещать на территории стран свои ракеты и радары, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало 12 секретных военных баз на территории Украины, а также снабжает данными для ракетных ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ). После начала специальной военной операции (СВО) американская разведка также помогла создать два объекта по перехвату переговоров российских военных.

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