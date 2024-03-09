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10:49, 9 марта 2024Мир

США с союзниками сбили 15 беспилотников хуситов

CENTCOM: США и союзники сбили 15 беспилотников хуситов в районе Красного моря

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США вместе с союзниками отразили нападение мятежного движения «Ансар Алла» (хуситов) в районе Красного моря и Аденского залива. Как заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM) в социальной сети X, всего было сбито 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отмечается, что CENTCOM и коалиционные силы выявили дроны-камикадзе и определили, что «они представляли неминуемую угрозу торговым судам, ВМС США и коалиционным кораблям в регионе». «Корабли и самолеты ВМС США, а также многочисленные корабли и самолеты коалиционных сил сбили 15 одноразовых БПЛА», — говорится в опубликованном заявлении.

Ранее сообщалось, что 7 марта американские военные в Красном море сбили ракеты и беспилотники, которые принадлежали движению «Ансар Аллах». По данным CENTCOM, удары были нанесены в период с 15:35 по 16:55 по московскому времени.

В феврале стало известно, что Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов. Тогда отмечалось, что их атаки на гражданские и военные корабли в Красном море возросли, несмотря на созданную в декабре прошлого года коалицию по охране морского судоходства.

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      Екатерина Подвигина
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