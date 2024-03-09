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13:47, 9 марта 2024Мир

Троих россиян задержали в Таиланде за нелегальные услуги в салоне красоты

На Самуи в Таиланде задержали трех россиян за нелегальные бьюти-услуги

Фото: Bits And Splits / Reuters

На острове Самуи в Таиланде задержали троих россиян за нелегальные услуги в салоне красоты. Об этом сообщило местное издание Khaosod Online.

Граждан России задержали 7 марта. Двое задержанных были сотрудниками косметической клиники alSpa Beauty Clinic, один — ее хозяином. Полиция Таиланде изъяла все оборудование клиники и большое число лекарств.

Предварительно, все трое задержанных находятся под стражей, в ближайшее время в отношении них будет возбуждено уголовное дело.

Ранее пикап с российскими туристами перевернулся в национальном парке Као Китчакут в Таиланде. Инцидент произошел по возвращении группы паломников с церемонии поклонения следу Будды на священной горе.

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      Анастасия Шейкина
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