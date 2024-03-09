Цены на жилье по всему миру продолжили снижение

Жилая недвижимость в мире подешевела на 2 процента в третьем квартале 2023 года

Цены на жилье по всему миру по итогам третьего квартала 2023 года снизились на 2 процента. Об этом со ссылкой на данные Банка международных расчетов (МБР) пишет РИА Новости.

Аналитики банка оценивают темпы роста цен с поправкой на инфляцию, которая по данным МВФ в прошлом году составила 6,9 процента. Жилая недвижимость в целом в мире продолжает дешеветь в течение пяти кварталов подряд, с третьего квартала 2022 года. Это первое падение цен с 2011 года, а такой продолжительный период снижения стоимость наблюдался почти 15 лет назад, во время экономического кризиса 2008 года.

Заметнее всего в третьем квартале прошлого года жилье подешевело на европейском рынке — в Люксембурге (минус 17 процентов), Германии (минус 15 процентов), Финляндии и Словакии (минус 12 процентов), а также в Чехии (минус 11 процентов). Лидерами по росту цен стали Турция (плюс 21 процент), ОАЭ (плюс 17 процентов) и Греция (плюс 9,4 процента). Россия по темпам снижения цен на жилую недвижимость оказалась на 25-м месте, они выросли на 3,2 процента меньше, чем общая инфляция.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, мировая динамика цен в первую очередь связана с ситуацией на рынке жилья в Китае, где огромные объемы жилой недвижимости не распроданы и его стоимость падает. При этом преждевременно говорить о глобальном кризисе в этой отрасли, добавил он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская также считает, что текущая ситуация не аналогична 2008 году. Она напомнила, что тогда кризис случился не столько из-за падения цен на недвижимость, сколько из-за выпуска американскими банками ипотечных ценных бумаг, обеспеченных жилищными займами низкого качества.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о продлении в стране программы семейной льготной ипотеки до 2030 года. Такое решение глава государства объяснил необходимостью подъема демографии в России. По его словам, рождаемость в стране падает, а планы обзавестись детьми россияне откладывают на потом. Большая многодетная семья должна стать нормой, убежден Путин. За шесть лет, благодаря поддержке многодетных семей, добиться устойчивого роста рождаемости в стране станет возможным, уверен президент.