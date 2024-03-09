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17:54, 9 марта 2024Мир

В Иране отразили самую крупную кибератаку в истории страны

Fars: власти Ирана заявили, что перед выборами отразили крупнейшую кибератаку

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Иранские специалисты заявили, что отразили крупнейшую хакерскую атаку в истории страны. Информацию об этом передает информационное агентство Ирана Fars.

В официальном сообщении говорится, что масштабная DDoS-атака произошла накануне выборов в нижнюю палату парламента и Совет экспертов, состоявшихся 28 февраля. Скорость кибератаки составила 136 миллионов запросов в секунду, однако власти Ирана утверждают, что ее удалось полностью отразить.

Также отмечается, что в совокупности специалисты по кибербезопасности суммарно смогли отразить около 160 DDoS-атак, все они были зафиксированы до проведения выборов.

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Ранее США сообщили, что провели кибератаку против принадлежащего Ирану военного морского судна. Оно собирало разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе и, предположительно, направляло их хуситам в Йемене.

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      Наталья Обрядина
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