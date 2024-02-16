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15:58, 16 февраля 2024Мир

Стало известно о кибератаке США на иранский шпионский корабль

NBC News: США произвели кибератаку на предполагаемый шпионский корабль Ирана

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

США провели кибератаку против принадлежащего Ирану военного морского судна, которое собирало разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе и, предположительно, направляло их хуситам в Йемене. Об этом стало известно NBC News.

«Кибератака, произошедшая более недели назад, была частью ответа администрации Байдена на атаку беспилотников поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке, в результате которой в конце прошлого месяца лишились жизни трое американских военнослужащих в Иордании», — отмечает издание со ссылкой на троих американских чиновников.

Целью операции, которую произвели США в отношении предполагаемого шпионского корабля, было лишение иранского военного судна возможности делиться разведданными с представителями движения «Ансар Аллах».

11 февраля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новых ударах со стороны Вашингтона по позициям хуситов в Йемене.

Лина Пивоварова
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