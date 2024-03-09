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21:19, 9 марта 2024Мир

В Пакистане избрали нового президента

Новым президентом Пакистана стал Асиф Али Зардари
Асиф Али Зардари

Асиф Али Зардари. Фото: Mian Kursheed / Reuters

В Пакистане избрали нового президента. Лидером государства стал сопредседатель «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик получил 411 голосов выборщиков в парламенте и четырех собраниях провинций, его конкурент Махмуд Хан Ачакзай — 181 голос. Зардари уже занимал пост президента в Пакистане с 2008 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что новым премьер-министром Пакистана был избран председатель Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф. За Шарифа проголосовали 201 из 336 депутатов Национального собрания, нижней палаты пакистанского парламента.

В августе 2023 года бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам за коррупцию. Хана признали виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы.

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      Марина Совина
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