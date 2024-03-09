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17:25, 9 марта 2024Мир

В США призвали нормализовать отношения с Россией ради сохранения мира

Американский подполковник Дэвис: США должны нормализовать отношения с Россией

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США должны нормализовать отношения с Россией ради сохранения мира и того, чтобы избежать глобального конфликта. С таким призывом на своем авторском YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный. Толкать США против собственных интересов — полное безумие», — заявил офицер.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США в конце 2022 года начали тщательно готовиться к возможному применению Россией ядерного оружия на Украине. Отмечается, что Белый дом на фоне таких опасений тесно сотрудничал с союзниками для разработки планов действий на случай удара, а также стремился предупредить Россию о последствиях такого шага.

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      Глеб Бажуткин
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