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17:17, 9 марта 2024Россия

ВСУ трижды за день обстреляли хутор в российском регионе

ВСУ трижды за день обстреляли хутор Мухин в Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за день обстреляли хутор Мухин в Белгородской области. Об очередной атаке заявил Telegram-канал мэрии Белгорода.

«Ведется обстрел, Шебекинский городской округ, хутор Мухин. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сообщили в мэрии около 16 часов по московскому времени.

Около 12 часов дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин. Спустя примерно час глава российского региона сообщил, что хутор подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В обоих случаях никто не пострадал.

Ранее стало известно, что обстрел украинских войск повредил школу в поселке Красный Партизан Донецкой народной республики (ДНР). Уточнялось, что Украина сбросила взрывчатку с дрона на школу, которая находится на улице Гагарина.

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      Маргарита Щигарева
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