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16:20, 9 марта 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил здание школы в ДНР

Обстрел ВСУ повредил здание школы в поселке Красный Партизан в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредила школу в поселке Красный Партизан. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина сбросила взрывчатку с дрона на школу, которая находится на улице Гагарина. О пострадавших не сообщается. Помимо этого, под удар попал дворец культуры «Никитовский» на улице Академика Королева, также с дрона там сбросили взрывчатку на автомобиль.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — сообщили в представительстве СЦКК.

9 марта ВСУ сбросили на Горловку в Донецкой народной республике взрывоопасные предметы. Удар пришелся по Калининскому району города.

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      Анастасия Шейкина
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