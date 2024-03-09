Обстрел ВСУ повредил здание школы в ДНР

Обстрел ВСУ повредил здание школы в поселке Красный Партизан в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредила школу в поселке Красный Партизан. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Там уточнили, что Украина сбросила взрывчатку с дрона на школу, которая находится на улице Гагарина. О пострадавших не сообщается. Помимо этого, под удар попал дворец культуры «Никитовский» на улице Академика Королева, также с дрона там сбросили взрывчатку на автомобиль.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — сообщили в представительстве СЦКК.

9 марта ВСУ сбросили на Горловку в Донецкой народной республике взрывоопасные предметы. Удар пришелся по Калининскому району города.