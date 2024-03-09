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01:33, 9 марта 2024Мир

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине

Полянский: РФ запросила на 22 марта заседание Совбеза ООН по Украине

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации на Украине 22 марта. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он попросил представителей стран НАТО разъяснить логику их решение по Украине. Полянский обратил внимание, что Североатлантический альянс выставляет Россию в качестве агрессора, при этом «пуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад».

В частности, дипломат сослался на расследование газеты New York Times, согласно которому, сразу после переворота на Украине на границе с РФ появились «мощнейшие разведывательные станции [Центрального разведывательного управления] ЦРУ».

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      Марина Совина
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