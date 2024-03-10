Более 430 автомобилей скопилось в очереди на подъездах к Крымскому мосту

Свыше 430 автомобилей скопилось в очереди на подъездах к Крымскому мосту

Свыше 430 автомобилей скопилось в очереди на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Уточняется, что по состоянию на 15:00 мск в очереди со стороны Краснодарского края находится 186 транспортных средств, со стороны Крыма — 246. В обоих случаях время ожидания составляет около часа.

9 марта около 11 утра мск стало известно о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Сообщение о возобновлении движения было опубликовано около 12 часов по московскому времени.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных. Они обсуждали планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.