Черчесов назвал лучшего российского футболиста

Станислав Черчесов назвал Александра Головина лучшим российским футболистом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал лучшего футболиста страны. Его слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, это Александр Головин. «Я это знаю не понаслышке, мой "Ференцварош" играл с "Монако" в Лиге Европы. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей», — заявил Черчесов.

Тренер выразил надежду, что Головин продемонстрирует лучшие качества в матчах за сборную России. «Надеемся, что все приедут и будут в том состоянии», — добавил он.

Сборная России 21 и 25 марта дома проведет товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Хавбек «Монако» Головин получил вызов на эти встречи. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи в 21 матче чемпионата Франции.

