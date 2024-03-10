«Локомотив» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче РПЛ

«Локомотив» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с аутсайдером турнира «Сочи». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. Полузащитник хозяев Рифат Жемалетдинов открыл счет на второй минуте, а на четвертой минуте ответный гол забил хавбек Артур Юсупов. На 42-й минуте нападающий Максим Глушенков вновь вывел железнодорожников вперед. Защитник «Сочи» Марсело Алвес спас команду от поражения на 51-й минуте.

На 53-й минуте, получив вторую желтую карточку, поле покинул хавбек москвичей Артем Карпукас. На 75-й минуте красную карточку получил форвард «Сочи» Серхио Кордова.

«Локомотив» с 32 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» имеет в активе 13 очков и располагается на последней 16-й строчке.

