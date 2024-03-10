На Западе указали на невозможность скорой замены Киевом уничтоженных ЗРК Patriot

Forbes: замена Киевом уничтоженных ЗРК Patriot может занять месяцы или годы

Замена Киевом уничтоженных пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot невозможна в скором времени и способна занять месяцы или годы. Об этом сообщает Forbes.

«Украина или один из ее союзников могла бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы», — пишет журнал.

Издание отмечает, что их стоимость составит миллионы долларов, которые не заложены в украинский бюджет. При этом Киев предпочитает получать военную помощь в виде пожертвований, и, по мнению Forbes, наиболее логично было бы получить ее от Вашингтона. Однако, как пишет журнал, «дружественные к России» республиканцы Конгресса США блокируют дальнейшую помощь ВСУ.

«Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить», — резюмировал автор публикации.

Российские артиллеристы ликвидировали два комплекса Patriot, используемых Вооруженными силами Украины, в субботу, 9 марта. Известно, что удар был произведен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». При этом изначально сообщалось об уничтожении комплекса противовоздушной обороны С-300 — обстоятельства атаки удалось установить позже благодаря видеоматериалам. Информацию о поражении Patriot подтвердило Минобороны России.