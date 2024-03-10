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13:45, 10 марта 2024Спорт

Олимпийский чемпион оценил необходимость для россиян участия в Играх-2024

Олимпийский чемпион Тарасов заявил, что россиянам нужно выступить на Играх-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Максим Тарасов оценил необходимость для россиян участия в летних Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

По мнению экс-спортсмена, его соотечественникам нужно выступать на соревнованиях при любой возможности. «Я участвовал в двух Олимпиадах. На одной в составе Объединенной команды, а в Сиднее — под флагом России. Спортсмены должны выступать», — заявил Тарасов.

Тарасов завоевал золото на Играх 1992 года в Барселоне. Спустя восемь лет он стал бронзовым призером Олимпиады в Сиднее.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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