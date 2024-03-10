От обстрела ВСУ получили повреждения четыре школы и ясли в Донецке

СЦКК: в Донецке от обстрела ВСУ получили повреждения четыре школы и ясли

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке получили повреждения школы, ясли и женская консультация. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram.

Зафиксированы повреждения более чем по 30 адресам, среди них женская консультация ГП № 27, школы № 88, 92, 30, 112, а также ясли-сад № 170.

Повреждения получили две котельные, несколько магазинов, библиотека и многоквартирные дома.

10 марта три украинских дрона атаковали поселок Горьковский Грайворонского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, два дрона успели сбить в воздухе, а третий влетел в частный жилой дом.

