Петр Ян прервал серию из поражений в UFC

Петр Ян победил Сун Ядуна и прервал серию из трех поражений подряд в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над китайцем Сун Ядуном в бою на турнире UFC 299. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 10 марта, в Майами и продлился все три раунда. Судьи единогласно отдали предпочтение россиянину.

Ян прервал серию из трех подряд поражений в UFC. В период с апреля 2022-го по март 2023 года он уступил Алджамейну Стерлингу, Шону О'Мэлли и Мерабу Двалишвили.

В активе Яна теперь 17 побед в 22 поединках в ММА. Он также потерпел пять поражений. 31-летний россиянин является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.