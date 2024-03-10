Пленный Бучок: британские психологи внушали ВСУ ненависть к русским

Военнопленный из 24 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бучок рассказал, что британские психологи внушали обучающимся в Соединенном Королевстве военным ненависть к русским. Видеозапись опубликовало Минобороны России.

Мужчина получил повестку, когда его автомобиль остановили на блокпосте. После проверки документов его начали готовить к боевым действиям и направили в Великобританию.

Там военнослужащих обучали использованию оружия и медицине. «Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен», — сказал Бучок.

В Великобритании бойцам ВСУ выдали снаряжение, однако оно оказалось некачественным. Например, пластину бронежилета можно было проткнуть ножом, а каски оказались учебными, многое приходилось приобретать за свой счет.

Бучок также обратил внимание на низкий моральный дух в своей бригаде и слабое материальное обеспечение.

Ранее пленный украинский солдат Игорь Лебедь назвал мобилизацию в ВСУ дорогой в один конец. По его мнению, лучше оставаться дома или, в крайнем случае, отправиться в тюрьму.