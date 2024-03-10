Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 10 марта 2024Россия

Пожар под Санкт-Петербургом локализовали

Пожар в Ленинградской области локализован на площади в 1000 квадратных метров

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Пожар в ангаре на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом локализовали на площади в 1000 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В результате пожара пострадали два человека. Как уточнили в МЧС России, они были госпитализированы с ожогами рук.

Сообщение о пожаре на Волхонском шоссе, 4 в Ломоносовском районе поступило 10 марта в 14:48. Загорелся ангар. По уточненным данным, тушением занимаются 75 человек и 21 единица техники.

Пожар попал на видео. Очевидцы сняли огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Россия применила на Украине мощную авиабомбу. В США заявили, что это меняет баланс сил на линии фронта

      В России пресекли попытку атаки беспилотниками ВСУ

      В Будапеште прошла инаугурация нового президента Венгрии

      США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити

      Аэропорт Пулково возобновил отправку рейсов

      Названа причина введения плана «Ковер» в Пулково

      «Локомотив» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

      Российский фильм «Вызов» показали в Китае

      От обстрела ВСУ получили повреждения четыре школы и ясли в Донецке

      Появились подробности об обрушении кровли магазина в Татарстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше