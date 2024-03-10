Пожар под Санкт-Петербургом локализовали

Пожар в Ленинградской области локализован на площади в 1000 квадратных метров

Пожар в ангаре на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом локализовали на площади в 1000 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В результате пожара пострадали два человека. Как уточнили в МЧС России, они были госпитализированы с ожогами рук.

Сообщение о пожаре на Волхонском шоссе, 4 в Ломоносовском районе поступило 10 марта в 14:48. Загорелся ангар. По уточненным данным, тушением занимаются 75 человек и 21 единица техники.

Пожар попал на видео. Очевидцы сняли огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами.