Сборная России по футболу показала новую форму

Сборная России по футболу показала новую игровую форму от Jögel

Сборная России по футболу официально показала новую игровую форму. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Презентация состоялась в воскресенье, 10 марта, на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Производителем экипировки для национальной команды стала российская компания Jögel.

Домашний комплект выполнен в традиционных красных цветах и посвящен Жар-птице. Выездная форма выполнена в светлых тонах, на нее нанесены узоры, похожие на те, что остаются на стекле на морозе.

Первые матчи в новой форме российская команда проведет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» против команды Сербии и 25-го против Парагвая. Обе встречи будут товарищескими. Ранее техническим спонсором сборной России была компания adidas.