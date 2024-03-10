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15:51, 10 марта 2024Спорт

Сборная России по футболу показала новую форму

Сборная России по футболу показала новую игровую форму от Jögel

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сборная России по футболу официально показала новую игровую форму. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Презентация состоялась в воскресенье, 10 марта, на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Производителем экипировки для национальной команды стала российская компания Jögel.

Домашний комплект выполнен в традиционных красных цветах и посвящен Жар-птице. Выездная форма выполнена в светлых тонах, на нее нанесены узоры, похожие на те, что остаются на стекле на морозе.

Первые матчи в новой форме российская команда проведет 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» против команды Сербии и 25-го против Парагвая. Обе встречи будут товарищескими. Ранее техническим спонсором сборной России была компания adidas.

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      Алексей Гусев
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