Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Дураков

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков умер в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Экс-спортсмену было 89 лет, он ушел из жизни 9 марта. Причины смерти не уточняются. В ФХМР выразили соболезнования родным и близким Дуракова.

В составе сборной СССР Дураков он семь раз побеждал на чемпионатах мира. Он стал лучшим бомбардиром первенства планеты 1956 года.

В активе Дуракова девять титулов чемпиона СССР, большую часть карьеры он выступал за свердловский СКА. В 2000 году Дуракова признали лучшим игроком в бенди ХХ века по опросу газеты «Советский спорт».