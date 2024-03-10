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12:45, 10 марта 2024Мир

В Италии раскритиковали идею Франции ввести войска НАТО на Украину

Министр обороны Италии: Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Париж и Варшава не могут говорить от имени всех членов НАТО. Глава итальянского ведомства раскритиковал идею Франции ввести войска на Украину, сообщает РИА Новости.

Крозетто подчеркнул, что с самого начала НАТО не вмешивалось в конфликт, а в случае отправки войск в Киев путь к дипломатии будет стерт. При этом министр заметил, что поддержка Украины с их стороны будет продолжаться. Он призвал обдумать идеи вернуть Киеву свободу через дипломатические каналы.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

9 марта сообщалось, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину.

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      Зарина Дзагоева
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