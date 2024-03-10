В Ленинградской области пресекли попытку атаки ВСУ

Минобороны заявило о пресечении попытки атаки ВСУ в Ленинградской области

Министерство обороны России заявило о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в ведомстве журналистам сообщили 10 марта.

Уточняется, что использовался БПЛА самолетного типа, он целился по объектам на территории России. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что в районе поселка Форносово Тосненского района силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит БПЛА. По его словам, жертв и пострадавших нет.