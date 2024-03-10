Названа причина введения плана «Ковер» в Пулково

Baza: причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки БПЛА

Причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что в районе поселка Форносово Тосненского района силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит БПЛА. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Также о сбитом беспилотнике сообщило Минобороны России. По информации ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 18:00 мск.

В петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на вылет и посадку самолетов с 17:00 мск. Это объяснили обеспечением безопасности гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом локализовали пожар в ангаре на площади в 1000 квадратных метров. Пожар попал на видео. Очевидцы сняли огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами.