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18:37, 10 марта 2024Россия

Названа причина введения плана «Ковер» в Пулково

Baza: причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки БПЛА

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что в районе поселка Форносово Тосненского района силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит БПЛА. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Также о сбитом беспилотнике сообщило Минобороны России. По информации ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа была пресечена около 18:00 мск.

В петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на вылет и посадку самолетов с 17:00 мск. Это объяснили обеспечением безопасности гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось, что на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом локализовали пожар в ангаре на площади в 1000 квадратных метров. Пожар попал на видео. Очевидцы сняли огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами.

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      Анастасия Яланская
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