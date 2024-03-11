Билли Айлиш поддержала народ Палестины на премии «Оскар»

Билли Айлиш появилась на «Оскаре» со значком в поддержку Палестины

Американская певица Билли Айлиш, а также ряд других звезд поддержали народ Палестины на 96-й премии «Оскар». Об этом сообщает Page Six.

Исполнительница появилась на мероприятии с красным значком в рамках акции Artists4Ceasefire («Артисты за прекращение огня»). На значке изображена ладонь с черным сердцем внутри. Поддержать инициативу прекращения огня в Газе также решили и другие гости премии — актер Марк Руффало, сценарист Ава Дюверней, стендап-комик Рами Юсеф и модель Куанна Чейзингхорс.

Отмечается, что такой значок символизирует «коллективные сострадание и поддержку немедленного прекращения огня, освобождения всех заложников и срочной доставки гуманитарной помощи мирным жителям Газы». Над дизайном такой детали работали 400 художников и правозащитников акции.

Ранее стало известно, что режиссер Кристофер Нолан выиграл «Оскар» за фильм «Оппенгеймер».