Блогерша отказалась от бритья подмышек и нашла неожиданное преимущество

Блогерша Алауна Роби из США отказалась от бритья подмышек и нашла неожиданное преимущество. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что данная процедура вызывала у нее раздражение на коже и провоцировала врастание волос. По этой причине она также испытывала болезненные ощущения при нанесении дезодоранта.

В свою очередь, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса американка перестала делать депиляцию и решила не возвращаться к ней даже после снятия ограничительных мер.

«Я больше не стала бриться, потому что обнаружила, что это отличное средство от тех мужчин, с которыми я бы не стала вступать в отношения», — описала юзерша плюсы своего выбора.

В августе 2023 года блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. Юзерша заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.