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07:33, 11 марта 2024Ценности

Блогерша отказалась от бритья подмышек и нашла неожиданное преимущество

Кадр: @alaunaroby / TikTok

Блогерша Алауна Роби из США отказалась от бритья подмышек и нашла неожиданное преимущество. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что данная процедура вызывала у нее раздражение на коже и провоцировала врастание волос. По этой причине она также испытывала болезненные ощущения при нанесении дезодоранта.

В свою очередь, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса американка перестала делать депиляцию и решила не возвращаться к ней даже после снятия ограничительных мер.

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«Я больше не стала бриться, потому что обнаружила, что это отличное средство от тех мужчин, с которыми я бы не стала вступать в отношения», — описала юзерша плюсы своего выбора.

В августе 2023 года блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. Юзерша заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.

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      Алина Гостева
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