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07:56, 11 марта 2024Силовые структуры

Двух россиян арестовали за незаконный оборот оружия и боеприпасов

На Ставрополе задержали двух мужчин за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Ставропольском крае задержали двух местных жителей по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, фигуранты изготавливали самодельное огнестрельное оружие и переделывали охолощенные образцы в боевые для сбыта. Их задержали после продажи револьвера и патронов к нему. Во время обыска в квартире одного из мужчин нашли оборудованную специальными инструментами мастерскую, заготовки для производства оружия, патроны различного калибра и порох.

Возбуждено дело по части 5 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Россиян поместили под домашний арест.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии правоохранители обнаружили у 60-летнего местного жителя 1290 патронов различного калибра и разное оружие.

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      Екатерина Кашурникова
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