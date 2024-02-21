У россиянина нашли более тысячи патронов и различное оружие

У жителя Северной Осетии нашли более тысячи патронов и различное оружие

В Северной Осетии правоохранители обнаружили у 60-летнего местного жителя 1290 патронов различного калибра и разное оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статьям 222 и 222.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При осмотре дома силовики нашли и изъяли предметы, конструктивно схожие с автоматом, охотничьим ружьем и винтовками, 1290 патронов различного калибра и 64 грамма пороха. Экспертиза показала, что все оружие может стрелять.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики вскрыли цепочку незаконного сбыта вооружения, похищенного из зоны специальной военной операции.