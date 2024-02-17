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19:40, 17 февраля 2024Силовые структуры

Силовики задержали сбытчиков похищенного из зоны СВО вооружения

В Петербурге силовики задержали сбытчиков похищенного из зоны СВО вооружения
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге силовики вскрыли цепочку незаконного сбыта вооружения, похищенного из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах города.

По словам собеседника агентства, полицейские задержали троих человек. Одним из подозреваемых является контрактник. Он украл 21 гранату и попросил друга отвезти их в Петербург, чтобы передать другому приятелю на хранение. Теперь мужчинам грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в феврале силовики изъяли несколько видов оружия и 280 патронов из квартиры россиянина в подмосковном Жуковском.

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