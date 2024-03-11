Германия прокомментировала предложение Лондона передать крылатые ракеты Украине

Кабмин ФРГ: позиция Берлина по передаче Taurus Киеву не изменилась из-за Лондона

Позиция Германии по поставкам ракет Taurus на Украину не изменилась после предложения Лондона. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает РИА Новости.

«По этому вопросу нет никаких изменений», — прокомментировал он ситуацию о передаче дальнобойных крылатых ракет Киеву на пресс-конференции кабмина.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» вооружением для обеспечения Киева крылатыми ракетами. По ее словам, эта схема была бы «вариантом» для Берлина.

4 марта после утечки разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали планы по атаке на Крымский мост с помощью ракет Taurus, канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку этих вооружений Украине.