Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить в матче НХЛ

Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» обыграть в овертайме «Нэшвилл» в НХЛ

Клуб «Миннесота Уайлд» обыграл «Нэшвилл Предаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3. Одержать победу «Миннесоте» помог российский форвард Кирилл Капризов, забивший гол и сделавший результативную передачу. Также отличились Йонас Бродин, Райан Хартман и Мэтт Болди.

Капризов набрал 70 очков в 58 играх текущего сезона. 26-летний россиянин забросил 31 шайбу и сделал 39 пасов.

«Миннесота» с 69 очками в 65 матчах располагается на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл» имеет в активе 78 очков в 66 матчах и идет на четвертой строчке.