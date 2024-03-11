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00:44, 11 марта 2024Бывший СССР

В Литве начали конфисковать автомобили с российскими номерами

В Литве с 11 марта начали конфисковывать автомобили с российскими номерами

Фото: Unsplash

Автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве с 11 марта должны перерегистрироваться на литовские или покинуть территорию страны. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу литовской таможни.

В противном случае автомобилистов будут считать нарушителями положения законодательства — их привлекут к ответственности по статье 515 кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины. Исключение составят транспортные средства, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее: владельцу и его авто позволят находиться в Литве в течение 24 часов.

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В Москве обещали ввести ответные меры, если Литва начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами.

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», — отметили в МИД России.

Ранее представитель таможенного департамента Литвы Ирмина Фролова-Милашене рассказала, что в Литве остались около 50 машин с российскими номерными знаками. Некоторые из них находиться на парковочных площадках.

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      Марина Совина
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